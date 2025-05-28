İstanbul’da 2.922 Tarihi Eser Ele Geçirildi

İSTANBUL’DA TARİHİ ESER KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OPERASYON

İstanbul’da, tarihi eser kaçakçılarına karşı gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon başarılı bir şekilde sonuçlandı. Şehir genelinde İstanbul Havalimanı, Fatih ve Kadıköy bölgelerinde yapılan toplam 6 operasyonda, Lidya, Roma, Bizans, Abbasiler, Anadolu Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait 2 bin 922 tarihi eser ele geçirildi.

KÜLTÜREL VARLIK TİCARETİNE GEÇİT YOK

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültürel varlıkların yasa dışı ticaretine dair mücadele kapsamında önemli bir çalışma yürüttü. Bu çalışma neticesinde Fatih ve Kadıköy ilçeleri ile İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 7 kişi gözaltına alındı.