İstanbul’da 2 Bin 500 Taksi İhalesi İptal Edildi

İHALE HAZIRLIĞI VE MAHKEME MÜDAHALESİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2 bin 500 yeni taksi plakasını hizmete sunmak amacıyla planladığı ihalenin ilk etap çalışmaları çerçevesinde bugün 150 taksi plakası için ihale düzenlemeye hazırlanıyordu. İHA’nın verdiği bilgiye göre, İstanbul Taksiciler Otomobilciler Esnaf Odası, bu ihale sürecinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu.

YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERİLDİ

Davacı taraf, İBB’nin taksi plakalarını 29 yıl süreyle ihale etme yetkisinin olmadığını ve bu işlemin hukuka aykırı olduğunu ileri sürdü. İstanbul 14. İdare Mahkemesi, ilk başta yürütmeyi durdurma talebini reddetse de, İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Altıncı İdari Dava Dairesi, yapılan itirazı değerlendirerek yürütmenin durdurulmasına yönelik bir karar aldı. Mahkeme, 5393 sayılı Belediye Kanunu ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu çerçevesinde, belediyelerin taksi plakalarını en fazla 10 yıl süreyle kiralayabileceğini belirterek, İBB’nin 29 yıl süreli ihale işleminin hukuka aykırı olduğu konusunda vurgu yaptı.

İHALE SÜRECİ ASKIYA ALINDI

İhale kapsamındaki her bir taksi plakasının muhammen bedeli 4 milyon 250 bin TL artı KDV olarak belirlenmiş, geçici teminat bedeli ise 127 bin 500 TL olarak açıklanmıştı. Ancak, mahkemenin kararının ardından ihale sürecinin şu anda askıya alındığı ifade edildi. Dava konusu işlemin yargılanmasına ilgili idare mahkemesinde devam edileceği ve İBB’nin mahkeme kararının ardından süreç netleştiğinde ihaleyi gerçekleştireceği bilgisi edinildi.