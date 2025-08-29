İstanbul’da 30 Ağustos Ücretsiz Etkinlikler

ZAFER BAYRAMI ETKİNLİKLERİ DÜZENLENİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Zafer Bayramı vesilesiyle kentin çeşitli bölgelerinde kutlama etkinlikleri organize ediyor. İstanbullular, 30 Ağustos Cumartesi günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelecek. Program, İBB bandosunun performansıyla başlayacak ve İBB Başkanvekili Nuri Aslan’ın konuşmasının ardından Ceylan Ertem’in konseriyle sonlanacak.

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA HİZMETLERİ

30 Ağustos’ta toplu ulaşım araçları; otobüs, metrobüs, tramvay, metro ve vapurlar, 24 saat boyunca ücretsiz hizmet verecek. Ancak bu hizmetten sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabiliyor. Ayrıca, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı, kutlama etkinlikleri kapsamında çeşitli miras mekanlarında söyleşiler, konserler, geziler, çocuk atölyeleri ve müze etkinlikleri gerçekleştirecek. Belirli müzeler Ziaver Bayramı dolayısıyla ücretsiz ziyaret edilebilecek.

İNDİRİMLİ KİTAP SATIŞI VE YAT YARIŞI

İstanbul Kitapçısı, 22-31 Ağustos tarihleri arasında Eminönü ve Beylikdüzü şubelerinde belirli kitaplarda yüzde 20 indirim sunacak. Ayrıca, İSPARK’a bağlı hizmet veren İSTMARİN’in düzenlediği “30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı”, yelken tutkunlarını İstanbul Boğazı’nda bir araya getirecek.

MÜZE ZİYARETLERİNDE ÜCRETSİZ GİRİŞ FIRSATI

Zafer Bayramı nedeni ile İstanbul’un bazı müzeleri, İstanbullulara ücretsiz açılacak. İBB Kültür AŞ’ye bağlı mekanlar; Yerebatan Sarnıcı, Şerefiye Sarnıcı, Panorama 1453 Tarih Müzesi, Dijital Deneyim Merkezi ve Miniatürk, 30 Ağustos’ta 10.00-14.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek. Ziyaretçilerin bu kampanyadan faydalanabilmesi için Radar Türkiye uygulamasında “İşlemler” bölümündeki QR kod ve kimlik belgelerini müze girişlerinde ibraz etmeleri gerekiyor.