İstanbul’da 30 Kent İçin Sarı Uyarı

YAĞIŞLI GÜNLER GELİYOR

Son bir haftadır yaz sıcaklıklarında geçilen günlerin yerini yağmurla dolu günler alacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde yağışlar, güçlenen rüzgarlar ve soğuk hava dalgası bekleniyor. Yağışların batı bölgelerinden başlayarak tüm Türkiye’ye yayılacağı, özellikle güçlü rüzgarların ulaşımı zorlaştırabileceği ifade ediliyor.

YAĞIŞ VE RÜZGAR ETKİSİ ARTIYOR

Marmara, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Rize gibi illerde sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olarak güçlü yağışlar oluşması muhtemel. Rüzgar, Ege, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ve İç Anadolu bölgelerinde güney yönlerden kuvvetli eserek, 40-70 km/saat hızlara ulaşacak. Meteorolojik yetkililer, özellikle güçlü rüzgarlar sebebiyle ulaşımda aksama, çatı uçmaları, yer yer yıldırım ve su baskınlarına karşı vatandaşları uyarıyor.

30 İL İÇİN SARı UYARI YAYINLANDI

Ağrı, Amasya, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Çorum, Edirne, Erzurum, Giresun, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kars, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Muş, Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Yalova gibi 30 kentte sarı uyari yapıldığı bildirildi. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi oluşabiliyor. Bunun yanında, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bu durum, karayollarında ve tarım alanlarında olumsuz etkiler yaratabilir.

ZİRAİ DON RİSKİ

Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla beraber, Marmara, İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde zirai don olayları gözlemlenmesi mümkün. Meteoroloji, 18 Mart gece saatlerinden itibaren zirai donun etkili olacağı bu bölgelerde, tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşların dikkatli olmalarını öneriyor. Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde fırtınanın etkisini göstereceği ifade ediliyor. Fırtınanın, özellikle Batı Karadeniz’in batısı ve Doğu Karadeniz’in kuzeydoğusunda şiddetli esmesi bekleniyor. Rüzgarın çarşamba günü Marmara’da, Kuzey Ege’de ise akşam saatlerine kadar devam etmesi öngörülüyor. Yetkililer, fırtına nedeniyle deniz ulaşımında aksama ve kıyı bölgelerinde yaşanabilecek olumsuzluklar için uyarılarda bulundu.

KIRBAÇ ETKİSİ UYARISI

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Barış Salihoğlu, iklim değişikliği sebebiyle Türkiye’de “kırbaç etkisi”ne dikkat çekiyor. Aşırı yağışların ardından gelen kuraklık dönemlerinin yangın riski oluşturduğunu belirten Salihoğlu, “Ülkemizin özellikle Akdeniz ve Karadeniz bölgeleri, kırbaç etkisine karşı hassas. Aşırı yağışlardan sonra gelen kuraklık, yangınlara yol açabilir” diyor.

ANKARA VALİLİĞİ’NDEN UYARI

Ankara Valiliği, 19 Mart Çarşamba günü başkentte beklenen güçlü rüzgar ve fırtına için vatandaşları uyarıyor. Rüzgarın 50-70 km/saat hızla esmesi, ulaşımda aksamalara ve çatı uçmalarına neden olabiliyor. Ankara’da, özellikle rüzgarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacağı belirtiliyor.

SOĞUK HAVA DALGASI DEVAM EDİYOR

Soğuk hava dalgasının 24 Mart’a kadar etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte, batı kesimlerde yağmur ve sağanak yağış, çarşamba gününden itibaren ise iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve karın görülmesi muhtemel. Özellikle, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde mevsim normallerinin oldukça altında sıcaklıklar bekleniyor, bu da vatandaşları soğuk havaya karşı hazırlıklı olmaya çağırıyor.

EN DÜŞÜK SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ

Meteorolojik verilere göre, önümüzdeki günlerde en düşük sıcaklıklarda İstanbul’da 2°C, Ankara’da -4°C, İzmir’de 3°C, Antalya’da 6°C ve Konya’da -3°C civarına düşmesi öngörülüyor. Bu nedenle, özellikle gece saatlerinde sıcaklık düşüşüne karşı tedbirli olunması önem taşıyor.