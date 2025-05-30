İstanbul’da 4,5 Milyar TL Sahte Döviz

İSTANBUL’DA DEVRİM NİTELİĞİNDE OPERASYON

İstanbul, jandarma ekiplerin gerçekleştirdiği büyük bir operasyonla sarsıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 29 Mayıs 2025’te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, yaklaşık 4.5 milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirildiğini duyurdu. Operasyon sırasında, sahte para basımında kullanılan bir matbaa deşifre edilirken, yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

BAKAN YERLİKAYA’NIN AÇIKLAMALARI

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul’da ‘Parada Sahtecilik’ suçuna yönelik jandarmamız tarafından dün (29 Mayıs) düzenlediğimiz operasyonlarda; yaklaşık 4,5 Milyar TL değerinde sahte döviz ele geçirdik.” ifadelerini kullandı. Yerlikaya, yakalanan şüphelilerin “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Parada Sahtecilik” suçlarından soruşturma başlatıldığını belirtti. Ayrıca, operasyonun sonucunda çok miktarda sahte döviz ve sahte para imalatında kullanılan materyallerin de ele geçirildiğini vurguladı.

SAHTE PARA ÜRETİMİNE DÜZEN ALTINA ALINDI

Bakan, operasyonda sahte para üretiminde kullanılan 1 adet matbaanın deşifre edildiğini açıklayarak, bu önemli adımın yıllar süren sahte para üretimini ve dağıtımını büyük ölçüde engelleyeceğini söyledi. Operasyonun, devletin sahte parayla mücadelesinin etkili bir göstergesi olduğunu dile getirdi.