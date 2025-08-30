İstanbul’da, 43 Şüpheli 30’u Tutuklandı

İSTANBUL’DA KÜRESEL KAÇAKÇILIK OPERASYONU

İstanbul’da, yurt dışından kaçak yollarla getirilen değerli taşlar ve ziynet eşyalarının ticaretine yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonda, gözaltına alınan 43 şüpheliden 30’u tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen bu kapsamlı soruşturma, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

TUTUKLAMALAR VE İŞLEM SÜRECİ

Gözaltına alınan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Savcılık, 34 kişi için tutuklama talep etti, 9 kişi için ise adli kontrol istedi. Sulh ceza hâkimliği ise, 30 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 13 kişi için farklı adli kontrol tedbirleri uygulandı.

ELE GEÇİRİLEN DEĞERLİ TAŞLAR VE ZİYNET EŞYALARI

Gerçekleştirilen operasyonda, toplamda 115 kilo 602 gram ağırlığında pırlanta, kuvars, zümrüt ve yakut gibi değerli taşların yanı sıra 945 adet ziynet eşyası ele geçirildi. Ayrıca, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında 41 adrese ve 23 iş yerine yapılan baskınlarda çok sayıda değerli taş, ziynet eşyası, tarihi eser ile dijital materyal de confiscate edildi.