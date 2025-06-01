İstanbul’da 51379 Metrekare Parsel Satışa Çıktı

BEYKOZ BELEDİYESİ TARAFINDAN SATIŞA ÇIKARILAN PARSEL

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan bilgiye göre, Beykoz Belediyesi, 51379 metrekarelik mülkiyeti kendisine ait parseli satışa sunuyor. İhale 11 Haziran’da gerçekleştirilecek ve katılım için 5 milyon TL’lik şartname bedeli isteniyor. Ayrıca, ilgilenen tarafların, 6 milyon 627 bin 986 TL geçici teminat yatırmaları gerektiği ifade ediliyor. Arazi için muhammen bedel 220 milyon 932 bin 882 lira olarak belirlenmiş.

İHALE DETAYLARI VE YER

Açık Teklif Usulü ile satılacak taşınmaz, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre ihaleye çıkarılacak. İhale, Beykoz Belediyesi Ana Hizmet Binası’nın 2. katındaki Belediye Encümen Salonunda, Gümüşsuyu Mahallesi, Kelle İbrahim Caddesi, No:43 Beykoz/İstanbul adresinde yapılacak. Şartname bedeli 5.000,00 TL olup, Beykoz Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden satın alınabiliyor veya ücretsiz olarak görülebiliyor.

İHALEYE KATILIM ŞARTLARI

İhaleye katılmak isteyenlerin, kapalı zarf içerisinde belirtilen belgeleri ile birlikte tekliflerini sunmaları gerekiyor. Gerçek kişiler için gereken belgeler arasında ikametgâh belgesi, nüfus cüzdanı sureti, noter tasdikli imza beyannamesi gibi belgeler bulunuyor. Tüzel kişiler içinse, sicile kayıtlı belgeler ve imza sirküleri gibi evraklar talep ediliyor. Ortak girişimlerin de noter tasdikli beyannameleri ile diğer belgeleri ibraz etmeleri şart. Yabancı isteklilerin ise Türkiye’de gayrimenkul edinim şartlarını taşımaları ve gereken belgeleri sunmaları önem taşıyor.

BAŞVURU VE İHALE TARİHİ

İhaleye katılmak isteyenlerin, belgelerini hazırlayıp teklif mektuplarını kapalı zarf içinde en geç ihale tarihine kadar Beykoz Belediye Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir. Çalışmalar, belirtilen tarih ve saatten sonra kabul edilmeyecek. Ayrıca, ihaleyi kazanan kişinin, kesin ihale kararının tebliğinden sonra 15 takvim günü içinde tüm giderleri ödemesi bekleniyor. Bu satış işlemlerinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerli olacak ve ihale komisyonunun kararına itiraz edilemeyecek.