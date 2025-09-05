İstanbul’da 8 Eylül’de Ulaşım Ücretsiz

İBB HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, okulların açılacağı 8 Eylül Pazartesi günü için tüm hazırlıkları tamamladı. Öğrencilerin ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla toplu ulaşım araçları, 06.00 ile 16.00 saatleri arasında ücretsiz olarak hizmet sunacak.

DENETİMİ ARTIRIYOR

İBB’nin alacağı önlemler çerçevesinde, okul servisleri denetlenecek. Ayrıca İSPARK otoparkları ücretsiz olarak sunulacak. Trafik kameralarıyla yollar kontrol altında tutulacak ve yolu kapatan araçlar gerekli müdahalelerle hızlıca çekilecek. Veliler, TUHİM sitesi üzerinden servis sürücüsü bilgilerine ulaşabilecek ve güzergâh seçimi yaparak servis ücretlerini hesaplayabilecek.

OKULA DÖNÜŞ FESTİVALİ

Kültür Dairesi Başkanlığı, 6 ve 7 Eylül tarihlerinde Saraçhane Parkı’nda “Okula Dönüş Festivali” düzenliyor. Çocuklara yönelik özel etkinliklerin yer alacağı bu festival, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi eğlenceli anların yaşanmasına neden olacak.