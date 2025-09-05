İstanbul’da 8 Eylül Ulaşım Ücretsiz

İBB HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 8 Eylül Pazartesi günü okulların açılışına yönelik hazırlıklarını tamamlıyor. Öğrenci ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak için, toplu ulaşım araçları saat 06.00 ile 16.00 arasında ücretsiz olarak hizmet verecek.

ÖNLEMLER VE DENETİMLER ALIYOR

İBB’nin aldığı önlemler doğrultusunda, okul servisleri denetlenecek. Ayrıca, İSPARK otoparkları da ücretsiz olarak sunulacak. Trafik kameralarıyla kontrol edilen yollar, trafik kurallarına uymayan araçlardan hızlı bir şekilde temizlenecek. Veliler, TUHİM sitesi aracılığıyla servis sürücüsü bilgilerine ulaşabilecek ve güzergâhlarını seçerek servis ücretlerini hesaplayabilecek.

OKULA DÖNÜŞ FESTİVALİ DÜZENLENİYOR

Kültür Dairesi Başkanlığı, 6-7 Eylül tarihlerinde Saraçhane Parkı’nda “Okula Dönüş Festivali” gerçekleştirecek. Çocuklar için özel etkinliklerin yer alacağı bu festival, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi unutulmaz anlar yaşatacak.

ÜCRETSİZ HİZMETLER SUNULACAK

Okulların açılış günü olan 8 Eylül’de, toplu ulaşım araçları saat 06.00 ile 16.00 arasında ücretsiz hizmet verecek. Bu uygulama, öğrenci ve velilerin ulaşımını kolaylaştırmak için hayata geçiriliyor.