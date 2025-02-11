İstanbul’da 9 Belediyeye Terör Soruşturması Başlatıldı

İSTANBUL’DA PKK/KCK OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, terör örgütü PKK/KCK’nın “Kent uzlaşısı” adlı yönetimi kapsamında büyükşehir belediyelerine sızdırılan 10 şüpheliyi tespit etti. Soruşturmada, şüphelilerin örgütün Halkların Demokratik Kongresi yapılanmasında İstanbul’daki faaliyetleri belirginleşti. Şüphelilerin, “Emek Meclisi Üyesi”, “İlçe Meclisi Üyesi”, “Kadın Meclisi Üyesi”, “Genel Meclis Üyesi”, “Kültür Sanat Komisyonu Üyesi”, “Delege Üyesi” gibi sözde unvanlarla belediyelere yerleştirildiği anlaşıldı. Gözaltı kararı alınan zanlılar hakkında emniyet güçleri harekete geçti ve İstanbul’daki 12 farklı ilçede operasyon düzenledi.

GÖZALTINA ALINANLARIN LİSTESİ

Gözaltındaki isimler arasında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür, Üsküdar Belediye Meclis Üyesi B.K, Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi E.G, Fatih Belediye Meclis Üyesi G.A, Tuzla Belediye Meclis Üyesi H.Ö, Adalar Belediye Meclis Üyesi N.A, Şişli Belediye Meclis Üyesi S.G, Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi T.Ş. ve Beyoğlu Belediyesi ile irtibatlı olduğu belirlenen İ.P yer almakta. Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne getirilen şahısların daha önce DEM Parti’de faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

CHP’DEN GELEN TEPKİLER

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, operasyona tepki gösterdi. İmamoğlu, “Seçime kadar rutin işlerini yapan insanların seçimden sonra aniden terörist ilan edildiğini” ifade etti. CHP İl Başkanı Özgür Çelik de “Yargıya olan güveni daha fazla sarsmayın” şeklinde bir açıklamada bulundu.

SON SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 seçimlerinde Kartal Belediyesi’nde yüzde 54,77 oy alarak CHP’li Gökhan Yüksel başkan seçildi. Ataşehir Belediyesi’nde ise son seçimde yüzde 56,39 oy ile CHP’li Onursal Adıgüzel kazanmıştı.