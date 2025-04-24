İstanbul’da Acil Yıkılması Gereken Evler

DEPREM SONRASI KORKU VE KONTROLLERE YENİDEN DÖNÜLÜYOR

İstanbul’da meydana gelen büyük depremin ardından pek çok kişi evlerine giremedi ve geceyi parklarda geçirmek zorunda kaldı. Yapı güvenliği konularının gündeme gelmesiyle uzmanlar, İstanbul’da “riskli” olarak nitelendirilen 1.5 milyon konutun acilen depreme karşı güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. Ayrıca, acilen yıkılması gereken 600 bin ev bulunduğunun altı çiziliyor. Tüm Türkiye genelinde ise yaklaşık 6 milyon riskli konut bulunuyor.

İSTANBUL’DA BÜYÜK HASAR BEKLENTİSİ

Şehircilik ve Kentsel Dönüşüm Derneği Genel Başkanı Hüseyin Kılınçarslan, İstanbul’da 7 ile 7.5 şiddetinde bir depremin yaşanması durumunda “500 binden fazla binanın hasar görmesinin beklendiğini” belirtti. Kılınçarslan, 48 bin binanın ağır, 146 bin binanın ise orta derecede hasar alabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti. Kentsel dönüşüm ve güçlendirme konusunun İstanbul için artık kritik bir ihtiyaç haline geldiğini vurguladı.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI İÇİN ACİL HAREKET

Kılınçarslan, kentsel dönüşüm ve güçlendirme projelerinin başarısı için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği yapması gerektiğini belirtti. “Planlı, bilimsel verilerle ve katılımcı bir anlayışla hareket edilmelidir” diyen Kılınçarslan, İstanbul’un bu dönüşümü gerçekleştirmesinin şehir için büyük bir fırsat olacağını ve küresel bir örnek haline geleceğini ifade etti. Kentsel dönüşüm ve güçlendirmelerin, hem şehrin hem de ülkenin en önemli beka sorunu olduğunu vurguladı.

RİSKLİ KONUTLARDA ACİL EYLEM GEREKEN DURUM

Bina güçlendirme uzmanı Sinan Türkkanda, Türkiye genelinde 6 milyon civarında riskli konut bulunduğunu belirtti. “Bu konutların 5 milyonu güçlendirmeyle kurtarılabilir” diyen Türkkanda, İstanbul’daki yüksek riskli 600 bin konuttan 150 bini için acil harekete geçilmesi gerektiğini vurguladı.