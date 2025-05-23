İstanbul’da Afişlere Toplatma Talimatı!

AÇIKLAMA VE KARAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile diğer CHP’li belediye başkanlarına yönelik sürdürülen soruşturmalar çerçevesinde yeni bir karar aldı. Başsavcılık, İmamoğlu ile birlikte Şişli, Esenyurt, Beşiktaş, Beylikdüzü ve Beykoz belediye başkanlarına ait afiş ve pankartların kent genelinde toplatılmasını istedi. Bu karar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen resmi bir yazıyla resmileştirildi.

Afişlerin Toplatılması ve Gerekçeleri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Mart 2025 tarihli yazısında, yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında olduğu belirtilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’e ait afiş ve pankartların İstanbul’un çeşitli yerlerinde asılı olduğunu ifade etti. Bu materyallerin, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 27. maddesi ile 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 42. maddesi uyarınca “propaganda mahiyetinde” ve “kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne özendirici” şekilde olduğu iddia edildi. Başsavcılık, afiş ve pankartların derhal toplatılmasını ve bu işlemi yapanlar hakkında gerekli yaptırımların uygulanmasını talep etti. Bu karar, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne iletilirken, CHP’li ilçe başkanlıklarına da tebliğ edildi.

CHP’DEN CEVAP

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, bu karara sosyal medya üzerinden sert bir tepki gösterdi. Çelik, “İlçe başkanlıklarımıza polis eşliğinde yazı gitmiş. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve belediye başkanlarımızın fotoğraflarını, posterlerini indirecekmişiz. Ne yapacağımızı söyleyeyim; tüm ilçe başkanlıklarımızda daha fazla Ekrem İmamoğlu bayrağı asılması talimatımdır. Evlerin balkonlarında, meydanlarda, sokaklarda, duvarlarda daha fazla göreceksiniz Ekrem Başkanı. Millet iradesinin yüzünü size unutturmayacağız!” dedi.