İstanbul’da Ahmet Minguzzi cinayeti devam ediyor!

İTALYAN ŞEFİN OĞLU BÜYÜK BİR TRAJEDİYE KURBAN GİTTİ

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 24 Ocak’ta bit pazarına giden İtalyan şef Andrea Minguzzi’nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, iki çocuk tarafından bıçaklı bir saldırıya uğradı ve yaşamını yitirdi. Bu cinayetle ilgili olarak B.B. ve U.B. isimli şahıslar hakkında “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçlamasıyla 18 yıl ile 24 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı.

TAKİPSİZLİK KARARI VE SPEKÜLASYONLAR

Çocuk suçlu B.B. hakkında “Bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satın alma, taşıma veya bulundurma” suçlamasıyla yürütülen soruşturma sonuçlarında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçun yasal unsurlarının oluşmadığını belirleyerek B.B. hakkında takipsizlik kararı verdi. Bu durum sosyal medyada bazı spekülasyonların ortaya çıkmasına neden oldu.

BASINDA YER ALAN İDDİALARIN YALANLANDIĞI AÇIKLANDI

Bazı medya kaynaklarının davaya dair genel bir takipsizlik kararı verildiği yönündeki haberleri, Başsavcılık tarafından yalanlandı. Başsavcılığın yaptığı açıklamada, “İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün suçta kullanılan ve B.B.’den ele geçirilen bıçağa ilişkin yapılan inceleme sonucunda, 07/05/2025 tarihli uzmanlık raporunda; bıçağın 6136 sayılı Yasanın 4. maddesinde belirtilen yasak niteliğine sahip olmadığı bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Bu nedenle, B.B. hakkında “Bıçak veya Diğer Aletleri İzinsiz Olarak Satma, Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma” suçundan ayrı bir soruşturma yürütüleceğine dair bilgiler de aktarıldı.

CİNAYET DAVASI SÜRÜYOR

Yapılan açıklamada ayrıca, “Cumhuriyet Başsavcılığımız yalnızca bıçağın niteliğiyle ilgili ayrı bir dosyadan yürütülen soruşturmasında kriminal rapor uyarınca değerlendirme yaparak takipsizlik kararı vermiştir. Ancak bu karar, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davada B.B.’nin olayda kullandığı bıçağı suç eşyası olmaktan çıkarmamaktadır” denildi.

YARGILAMA SÜRECİ SÜREKLİ DEVAM EDİYOR

Cinayetle ilgili asıl davada B.B. hakkında “kasten öldürme” suçundan dava açıldığı ve yargılamanın İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde titizlikle devam ettiği vurgulandı. Bu durum, haberlerin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu gösteriyor.