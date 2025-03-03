İstanbul’da Aile Faciası: Cinnet Getiren Baba Katletti

OLAYIN GÖRÜLDÜĞÜ YER

Saat 13.20 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Şamlı Sokak’ta trajik bir olay meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe Akyol Tarhan, polis ekiplerini arayarak kızı Fikriye Alıcı ve ailesinden bir süredir haber alamadığını bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapının açılmaması nedeniyle çilingir yardımıyla daireye girdi.

AİLE ÜYELERİNİN DURUMU

Evde yapılan incelemelerde, Avcılar Asayiş Büro Amirliği ekipleri baba Velican Alıcı, anne Fikriye Alıcı ve üç çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan çalışmalarda, olayda kullanılan silahın Velican Alıcı’nın elinde olduğu, Alıcı’nın başından vurulmuş şekilde bulunduğu belirlendi. Aile yakınları ve Fikriye Alıcı’nın annesi Ayşe Akyol Tarhan, Alıcı çiftinin bir süredir tartıştığını ve dün geceki tartışmanın ardından Velican Alıcı’nın eşi Fikriye Alıcı’yı ve üç çocuğunu öldürdüğünü iddia etti. Ekiplerin çalışması ise devam ediyor.

ŞAHİTLERİN AÇIKLAMALARI

Esnaf Savaş Öztekin, “Kapı açılmayınca çilingirle girmişler içeri. 3 tane çocuğu ile karısını öldürmüş. Ölü olarak içeride bulmuşlar. Tanımıyorum ama buralarda sürekli gördüğümüz kişilerdi. Psikolojik sorunlardan dolayı” şeklinde konuştu.