İstanbul’da Annesini Boğmaya Çalıştı, Yardım İstedi

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIKLAR VE AĞIR BİR OLAY

İstanbul Maltepe’de psikolojik rahatsızlıkları olduğu iddia edilen B.E. (26), yaşadığı evde annesi M.E.’yi (56) boğmaya çalıştı. Dört duvar arasında yaşanan bu trajik olay, Bağlarbaşı Mahallesi’nde dün saat 11.30 civarında gerçekleşti. İki çocuğuyla birlikte 6 katlı binanın 5’inci katında yaşayan M.E. ile oğlu B.E. arasında çıkan tartışma, hızla alevlenerek B.E.’nin annesini atkıyla boğma eylemine dönüşüyor. Nefessiz kalan M.E. bayılarak yere düştü ve bu sırada oğlu komşularından yardım istedi.

YARDIM ÇIĞLIĞI VE KOMŞULARIN TEPKİSİ

Olayın ardından B.E., karşı komşusunun kapısını çalıp “Annemi boğdum” diyerek yardım istedi. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine hızlıca gelen sağlık ekipleri, M.E.’yi hastaneye kaldırdı. Fakat M.E.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise B.E.’yi gözaltına aldı.

KOMŞULARIN TANIKLIĞI

Olayı anlatan komşulardan Ayşe Yılmaz, şöyle konuştu: “Sadece polis ekiplerini, ambulansı gördüm. Olay yeri inceleme geldi. Bayanı hastaneye kaldırdılar. Polisler çocukları götürdü. Bana göre burada geziyordu. Bazı ihtiyaçlarım oluyor. Sağ olsun malzeme gönderiyordu. Gidip bana yardımcı oluyordu. Eczaneden alıp getiriyordu. Efendi bir çocuğa benziyordu. Anneleriyle yaşıyorlardı. Bir kardeşi var. Ben burada polisleri gördüm. Ambulans geldi. Götürdüler çocuğu.” Bu açıklama ile komşularının B.E. hakkında farklı bir bakış açısının olduğunu da gözler önüne serdi.