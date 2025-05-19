İstanbul’da Araç Alev Aldı

Olayın Gelişimi

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde, 20 milyon lira değerindeki bir Ferrari marka otomobil, seyir halindeyken aniden alev aldı. Lüks araç, birkaç saniye içinde tamamen yanarak küle döndü. Yangın, otomobilin motor kısmından çıkan dumanlarla başladı. Durumu fark eden sürücü aracı hemen durdurdu ve yangın tüpüyle müdahalede bulundu.

Patlama ve Yangın

Yapılan müdahaleye rağmen araçta kısa bir süre sonra patlama meydana geldi. Ferrari, dakikalar içinde alev topuna dönüştü ve sürücü canını zor kurtardı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ayrıca polis çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Sürücünün Kimliği

Yanan lüks otomobili kullanan kişinin Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı’nın oğlu Serhan Adalı olduğu belirlendi. Yangında ölen veya yaralanan kimse olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.

Görüntüler ve İncelemeler

Ferrari’nin alev alev yandığı anlar, çevrede bulunanların cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Polis, olayın detaylı bir incelemesini başlattı.