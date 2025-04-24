İstanbul’da Artçı Sarsıntılar Azalıyor

MARMARA’DA DEPREMİN SONUÇLARI VE ARTÇI SARSINTILAR

Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı sarsıntılar, İstanbul’da yaşayanları endişelendiriyor. Depremin hemen ardından sahaya inen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, durum hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMALAR

AFAD Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Dün Marmara Denizi’nde meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Sayın Bakanlarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilgilendirdik, bilgilendirmeye de devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Yerlikaya, depremin İstanbul’un yanı sıra Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir gibi illerde de hissedildiğini belirtti. Şu ana kadar en büyüğü 5.9 olan 8 artçı sarsıntı kaydedildi. Deprem Bilim Kurulu’nun değerlendirmelerine göre, 7’si ilk 4 saatte olmak üzere toplamda 4 ve üzeri sarsıntılar gözlemlendi. Son 12 saat içinde ise 4 düzeyinin altında artçı sarsıntı yaşanmadığı, “Son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntıların net bir biçimde, azalma eğiliminde olduğu” bilgisi verildi.

AFAD’DAN ARTÇI SARSINTILARA İLİŞKİN BEKLENTİLER

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, 6.2’lik depremin ardından toplamda 291 artçı sarsıntı meydana geldi. Açıklamada artçı sarsıntıların son 16 saat içerisinde azalma eğiliminde olduğu ifade edildi ve “Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir” ifadesine yer verildi.