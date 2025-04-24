İstanbul’da Artçı Sarsıntılar Azalıyor

DEPREMİN ETKİLERİ VE ARTÇI SARSINTILARIN DAĞILIMI

Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından devam eden artçı sarsıntılar, İstanbul’daki halkı endişelendiriyor. Depremin hemen ardından saha çalışmalarına katılan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son gelişmelerle ilgili bilgi verdi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Dün Marmara Denizi’nde meydana gelen, 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, Sayın Bakanlarımızla birlikte vatandaşlarımızı bilgilendirdik, Bilgilendirmeye de devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı. Depremin etki alanı İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya ve Balıkesir illerinde hissedildi.

ARTÇI DEPREMLERİN DURUMU VE DEĞERLENDİRMESİ

Yerlikaya, şu ana kadar en büyüğü 5.9 olan 4 ve üzeri toplam 8 artçı depremin kaydedildiğini belirtti. AFAD Deprem Bilim Kurulu’nun yaptığı değerlendirmeye göre, bu artçıların 7’sinin deprem sonrası ilk 4 saatte kaydedildiğini açıkladı. Son 12 saatlik süreçte ise 4 ve üzeri artçı sarsıntı olmadığını ifade eden Yerlikaya, “Özellikle son 16 saat değerlendirildiğinde, artçı sarsıntılarının net bir biçimde, azalma eğiliminde olduğu görülmektedir.” dedi.

AFAD’IN AÇIKLAMALARI VE GELECEK BEKLENTİLERİ

AFAD’dan gelen son bilgilere göre, 6.2’lik depremin ardından toplamda 291 artçı sarsıntı meydana geldi. Açıklamada, “Artçı sarsıntıların azalarak önümüzdeki birkaç hafta içinde sona ermesi beklenmektedir.” denildi. Artçı sarsıntıların son 16 saat içinde azalma eğiliminde olduğu vurgulanırken, bu durum halkın tedirginliğini azaltmayı hedefliyor.