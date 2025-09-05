İstanbul’da Assan Group’a Gözaltılar Var

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Assan Group’un sahibi Emin Öner ve genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında FETÖ ile bağlantı ve askeri casusluk faaliyetleri nedeniyle harekete geçiyor. Bu kapsamda, Öner ve Okumuş hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “askeri casusluk” suçlarından gözaltı kararı alındı. Ayrıca, Assan Group’a ait 10 şirketin yönetimine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atandı.

TUTUKLAMA KARARLARI VERİLDİ

31 Ağustos tarihinde adliyeye sevk edilen şüpheliler Emin Öner ve Gürcan Okumuş için tutuklama kararı verildi. Emin Öner, “FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme, amacı dışında kullanma, hile ile alma ve çalma” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gürcan Okumuş ise aynı suçlardan tutuklandı.

YENİ GÖZALTILAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Soruşturma süreci devam ederken, Assan Group ile bağlantılı yeni isimlerin gözaltına alınması için karar verildi. Bu kapsamda, 1 Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu eski çalışanı, 1 Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılmış albay ve 1 eski Assan çalışanı olmak üzere toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.