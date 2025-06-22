İstanbul’da Barajların Doluluğu Düşüştü

DOLULUK ORANLARINDA HIZLI DÜŞÜŞ

İstanbul’un baraj doluluk oranları hızla düşüyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, nisan ayında ilkbahar yağmurlarının etkisiyle doluluk oranı yüzde 81,23’e kadar çıktı. Ancak, 22 Haziran itibarıyla bu oran yüzde 70’in altına geriledi. Mayıs ayından itibaren azalan doluluk oranı, gün itibarıyla yüzde 69,41 olarak ölçüldü. Ayrıca, kentin 21 Haziran tarihindeki günlük su tüketimi 3 milyon 490 bin metreküp olarak belirlendi. Bu yıl barajlara düşen yağış miktarı ise metrekare başına 324,23 kilogram oldu.

DURUMUN DETAYLARI

Barajlardaki doluluk oranları şu şekilde ölçüldü: Alibey’de yüzde 53, Terkos’ta yüzde 72,34, Elmalı’da yüzde 84,71, Darlık’ta yüzde 74,30, Ömerli’de yüzde 77,95, Büyükçekmece’de yüzde 63,61, Sazlıdere’de yüzde 53,20, Istrancalar’da yüzde 28, Kazandere’de yüzde 70,30 ve Pabuçdere’de yüzde 70,85 olarak kaydedildi.

GEÇMİŞ YILLARLA KARŞILAŞTIRMA

İSKİ’nin istatistiklerine göre, 21 Haziran’da baraj doluluk oranları geçmiş yıllarda şu şekildeydi: 2015’te yüzde 88,45, 2016’da yüzde 73,95, 2017’de yüzde 79,35, 2018’de yüzde 81,76, 2019’da yüzde 81,73, 2020’de yüzde 64,90, 2021’de yüzde 74,98, 2022’de yüzde 76,04, 2023’te yüzde 45,60, 2024’te yüzde 73,15 ve 2025’te ise yüzde 69,84 olarak belirlendi.