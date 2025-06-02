Dünya

İstanbul’da Barış Zirvesi Yapıldı

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Rusya ve Ukrayna barış zirvesi, bugün İstanbul’da ikinci kez gerçekleştirildi. Zirve sonrası esir takası yapılacağı yönünde açıklamalar gündeme geldi. Üçüncü görüşme için ise ilerleyen günlerin işaret edildiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN ARZUSU

Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna zirvesini değerlendirdi. Erdoğan, “Her iki taraf için de benim en büyük arzum, gerek Sayın Vladimir Putin’i gerekse Zelenskiy’i aynı şekilde İstanbul veya Ankara’da bir araya getirmek. Hatta Sayın Trump’ı da bunların yanına almak” şeklinde konuştu.

ABD’DEN ZİRVELERE AÇIK KAPI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Türkiye’de bir araya gelmeyi “açık” olduğunu duyurdu.

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