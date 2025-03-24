İstanbul’da Bayram Öncesi Gıda Kontrolleri Arttı

RAMAZAN BAYRAMI DENETİMLERİ HIZLANDI

Ramazan Bayramı yaklaşırken, Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda denetimlerini artırıyor. Bakanlığa bağlı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ülke genelindeki denetimlerin bir parçası olarak bayramda tüketimi artacak tatlı, şekerleme ve unlu mamuller gibi ürünlerin üretim yerleri ve satış noktalarında kontroller yapıyor.

ÜRETİM YERLERİ VE SATIŞ NOKTALARI DENETİM ALTINDA

İstanbul’da gerçekleştirilen denetimlerde, ekipler ürünlerden numuneler alırken hijyen kurallarına uyulup uyulmadığına baktı. Ayrıca, ürünlerin depolama koşulları, etiket bilgileri (işletme kayıt numarası, üretici adı, adresi, içerik bilgileri gibi) ve son tüketim tarihleri gibi gıda güvenilirliği gereklilikleri sorgulandı.

İNCELENEN FABRİKALARDA ÜRETİM SÜREÇLERİ GÖZDEN GEÇİRİLDİ

Denetimler sırasında, yalnızca ürün satış noktalarında değil, tatlı ve çikolata üreten fabrikalarda da incelemeler yapıldı. Burada, işletme yetkililerinden üretim süreçleri hakkında detaylı bilgiler alındı. “Tarladan çatala gıda güvenliği” anlayışıyla hareket eden ekipler, halk sağlığını korumak ve sürdürülebilir gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini Eyüpsultan ve Esenyurt ilçeleri gibi bölgelerde gerçekleştirdi. Bu denetimlere, Tarım ve Orman Bakanlığı Risk Değerlendirme Daire Başkanı Mehmet Ali Ünverdi ile Gıda Kontrol ve Laboratuvarlar Daire Başkanı Mehmet Menderis ve İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da katıldı.