İstanbul’da Bazı Yollar Trafiğe Kapalı

İSTANBUL’DA TRAFİK KAPANMASI

İstanbul’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıl dönümüne özel kutlamalar için provalar gerçekleştiriliyor. Adnan Menderes Bulvarı’nda (Vatan Caddesi) yapılacak olan prova faaliyetleri nedeniyle saat 05.45 itibarıyla bazı yollar trafiğe kapalı kalacak. Bu kapalı yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde sıralanıyor:

TRAFİĞE KAPANAN YOLLAR

İlk olarak Adnan Menderes Bulvarı’nın (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatıldığı bildiriliyor. Ayrıca, Vatan Caddesi’ne girişleri kısıtlanan yollar arasında şunlar yer alıyor: Edirnekapı’dan Vatan Caddesi girişleri, D 100 kuzey ve güney yönünden Vatan Caddesi girişleri, 10. Yıl Caddesi’nden, Oğuzhan Caddesi’nden, Sofular Caddesi’nden, Halıcılar Caddesi’nden, Akdeniz Caddesi’nden, Akşemsettin Caddesi’nden, Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan) Vatan Caddesi girişleri. Ayrıca, Keçeci Meydan Sokak’tan, Hal Yolu güneyden, Vatan Caddesi’ne çıkan tüm cadde ve sokaklar, Tatlıpınar Caddesi’nden ve Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılımlar da kısıtlanmış durumda.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Trafik yoğunluğu nedeniyle alternatif yollar ön plana çıkıyor. Bu yollar arasında Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D 100 Karayolu ve O-3 Hal Yolu bulunuyor. Herkesin dikkatli olması ve bu alternatif güzergahları kullanması öneriliyor.