İstanbul’da BDSM Partisi Davası Karara Bağlandı!

İSTANBUL’DA BİLETİ BAZ ALAN BDSM PARTİSİNE DAVA AÇILDI

İstanbul’da düzenlenen biletli BDSM etkinliğine ilişkin açılan dava sonuçlandı. Bu davanın soruşturması, geçen yıl 28 Aralık’ta gerçekleştirilen bir operasyon ile başlamıştı.

POLİS OPERASYONU

Polis, “Kinky Turkey” adındaki gruba ait bir eve baskın düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınanlar hakkında bir iddianame hazırlandı. İddianamede etkinlikte, BDSM ve cinsel fanteziler içeren faaliyetlerin planlandığı, etkinliğin duyurusunun ise internet sitesi ve sosyal medya üzerinden yapıldığı belirtildi. Bunun yanı sıra, etkinlik konumunun yalnızca bilet satın alan ve rezervasyonu onaylatan katılımcılara verileceği ifade edildi.

DÜZENLEYİCİLER VE KATILIMCI SAYISI

Etkinliğin organizatörleri olan Laden S. ve Tolga T.’nin daha önce Beyoğlu’nda benzer etkinlikler düzenledikleri ve haklarında daha önce işlem yapıldığı öğrenildi. İddianamede, etkinliğe katılacak 23 kişinin bulunduğu bilgisi de yer aldı.

ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

İddianamede, düzenlenen operasyonla elde edilen bazı materyallerin bulunduğu kaydedildi. Bunlar arasında çeşitli BDSM ekipmanları, bir adet titreşimli tasma, iki adet bel ve sırt korsesi, eldivenler, tasma zincirleri, bel kemerleri, bağlama halatları, bir oyunun çarkı ve cinsel içerikli materyaller de bulunuyordu.

TEŞHİRCİLİK SUÇLAMASI

İddianamede, şüphelilerin düzenledikleri etkinliklerde alenen cinsel ilişkiye girdikleri ve bu görüntüleri kaydederek bazı platformlar ile sosyal medya hesapları üzerinden paylaştıkları gerekçesiyle teşhircilik suçlaması yöneltildi. Dava, bugün 72. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Duruşmaya sanıklar Tolga T. ve Laden S. katılırken, avukatları da salonda hazır bulundu.

SAVUNMA AÇIKLAMALARI

Tutuksuz sanık Tolga T. savunmasında, olayla ilgili paylaşımlarının kendisine ait olduğunu belirtti. Etkinliğin organizasyonunu kendisinin yaptığını ve “Partide alenen cinsel ilişki yaşanmadı. Ben sadece bir yılbaşı partisi düzenledim. Bu etkinlik sosyalleşme ve yemek yeme üzerineydi. Suçlamaları kabul etmiyorum.” şeklinde ifadesini açıkladı.

Tutuksuz sanık Laden S. de, “Cinsel ilişkiye dair hiçbir paylaşımımız yoktu. Partide böyle bir durum yaşanmadı. Bu nedenle, suçlamaları kabul etmiyorum.” diyerek savunma yaptı. Sanık avukatları, dava sürecinde yapılan arama işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu öne sürdü.

BERAAT KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanıkların ayrı ayrı beraatına hükmetti.