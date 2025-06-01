İstanbul’da Cinayet İşleyen Mühendis, Kocaeli’de Polise Teslim Oldu

MATEMATİK MÜHENDİSİ POLİSE TESLİM OLDU

İstanbul’da bir cinayet işleyen matematik mühendisi, Kocaeli’de polise teslim oldu. Çayırova’daki bir polis merkezine giden Demet Ç., Beşiktaş’taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk’ü yanında getirdiği bıçakla öldürdüğünü belirterek teslim oldu. Demet Ç.’nin itirafının ardından gittiği adrese yönelen polis ekipleri, evde Zilif Öztürk’ün cansız bedeni ile karşılaştı.

OLAY YERİNDEKİ BULGULAR

Olay yeri incelemesinde, Zilif Öztürk’ün karın bölgesinden 10’dan fazla kez bıçaklandığı ve cinayetin 30 Mayıs’ta işlendiği ortaya çıktı. Öztürk’ün cenazesi, incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürülen şüpheli Demet Ç., polise verdiği ifadesinde, olayın nasıl gerçekleştiğini hatırladığını, fakat cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını aktardı. Polis ekiplerinin yaptıkları geriye dönük incelemede, Öztürk’ün cinayetin işlendiği eve sık sık geldiği belirlendi. Şüpheli, emniyet işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.