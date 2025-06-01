İstanbul’da Cinayet İşleyen Mühendis, Teslim Oldu

MATEMATİK MÜHENDİSİ CİNAYET SUÇUNDAN POLİSE TESLİM OLDU

İstanbul’da bir cinayet işleyen matematik mühendisi, Kocaeli’de bir polis karakoluna giderek kendini teslim etti. Çayırova’daki bir polis merkezine başvuran Demet Ç., Beşiktaş’taki evinde arkadaşı Zilif Öztürk’ü yanında getirdiği bıçakla öldürdüğünü ifade etti. Demet Ç.’nin bu itirafı üzerine, belirttiği adrese yönelen polis ekipleri, Zilif Öztürk’ün cansız bedenini buldu.

OLAY YERİNDE YAPILAN İNCELEMELER

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda Zilif Öztürk’ün karın bölgesinde 10’dan fazla bıçak darbesi olduğu ve cinayet tarihinin 30 Mayıs olarak tespit edildiği belirlendi. Öztürk’ün cenazesi, olay yerindeki çalışmalar tamamlandıktan sonra Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüpheli Demet Ç., polise verdiği ifadesinde, olayın nasıl gerçekleştiğini hatırladığını, ancak cinayeti neden işlediğini hatırlamadığını aktardı. Polis ekipleri, cinayetin işlendiği evde Öztürk’ün sık sık bulunduğunu tespit etti. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.