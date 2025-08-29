İstanbul’da Çocuğunu Zehirleyerek Öldüren Anne

BAŞSAVCILIK İDDİANAMESİ VE ŞÜPHELİ ÖLÜM

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 26 Eylül 2024 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 3 yaşındaki Yunus Emre Çiçek’in, 14 Kasım 2024’te vefat ettiği belirtiliyor. Ölümün şüpheli görülmesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı ifade ediliyor. İddianamede yer alan anne Dilek Çiçek’in ifadesine göre, çocuğun babası Yılmaz E. ile evlilik dışı ilişkiler sonucunda dünyaya geldiği, Yılmaz E’nin çocuğu kabul etmemesi üzerine kendisinin babalık davası açtığı ve 2022 yılında çocuğun babası olduğunun tespit edildiği aktarılıyor.

DİLEK ÇİÇEK’İN İTİRAFI

Sanık Dilek Çiçek, çocuğunun babasının yanında hiç kalmadığını ifade ederek, bir süre Kırıkkale’de annesi ve kardeşiyle, sonrasında ise İstanbul’da ablasının yanında yaşadığını belirtiyor. Bu süreçte yaşadığı ruhsal bunalım nedeniyle meyve suyu ve çorbaya çamaşır suyu karıştırarak çocuğuna içirdiğini açıklıyor. Çiçek, oğluna çamaşır suyu içirdikten sonra Yılmaz E. ile buluşup Sultangazi’de pikniğe gittiğini ve parkta oynarken çocuğunun fenalaşıp kusmaya başladığını dile getiriyor. Oğlunun yaklaşık iki ay yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybettiği kaydediliyor.

PİŞMANLIK VE GÜÇLÜ SUÇLAMALAR

Çiçek, korkusundan ötürü çocuğuna çamaşır suyu içirdiğini sakladığını ve ablasına iftira attığını ancak bu durumdan dolayı çok pişman olduğunu ifade ediyor. Çocuğun babası ise ifadesinde, kendisine açılan babalık davası sayesinde çocuğu olduğunu öğrendiğini, bebeği yanına almak istediğinde anne Dilek Çiçek’in bunu kabul etmediği iddia ediliyor. Adli Tıp Kurumu raporuna göre, suçunu açıkça kabul eden Dilek Çiçek’in “altsoydan akrabayı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor.