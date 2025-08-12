İstanbul’da Denize Girmek Yasaklandı

HAVA DURUMU UYARISI YAPILDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve çevresindeki illerde beklenen rüzgar ve fırtına ile ilgili uyarı yaptı. İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada, “Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” dedi. Ayrıca, Silivri, Arnavutköy ve Şile’de denize girmek yasaklandı.

KUZEYDEN GELEN GÜÇLÜ RÜZGAR

Meteoroloji’nin uyarısına göre, İstanbul ve çevre illerde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. İstanbul Valiliği, “Bölgemizde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne göre; halen devam etmekte olan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın 14.08.2025 Perşembe günü gece saatlerine kadar İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’nin batı ilçelerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde eseceği bekleniyor” ifadesinde bulundu. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından, Silivri, Arnavutköy ve Şile Kaymakamlıkları, bu ilçelerde kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle denize girmenin yasaklandığını duyurdu.