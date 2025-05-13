İstanbul’da Deprem: Afad 3,8; Kandilli 4,1

DEPREM MARMARA DENİZİ’NDE MEYDANA GELDİ

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara Denizi’nde İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4,1 olarak duyurdu.

JEOFİZİK MÜHENDİSİNDEN AÇIKLAMA

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin 23 Nisan’da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki sarsıntının artçısı olduğuna dikkat çekerek, “Kaygılanacak bir durum yoktur” dedi.

DEPREMIN DERİNLİĞİ VE ZAMANLAMASI

AFAD’ın verdiği bilgilere göre, deprem saat 07.18’de, İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinin 20 kilometre açıklarında ve yerin 6,84 kilometre derinliğinde meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğü 4,1 olarak bildirildi.