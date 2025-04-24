İstanbul’da Deprem, İletişim Kesildi

DEPREM BEKLENMEDİK BİR PANİK YARATTI

İstanbul’un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem, kentte ciddi bir yıkıma yol açmadı. Ancak, bu sarsıntı özellikle İstanbullular arasında paniğe neden oldu ve birçok kişi geceyi sokaklarda geçirmek zorunda kaldı. Depremin hemen ardından iletişim hatlarında da sorunlar yaşandı.

İLETİŞİM HATLARINDA YOĞUNLUK ARTTI

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bugün Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone yöneticileriyle bir araya gelerek bu durum hakkında bilgi paylaştı. Toplantıda, yaşanan sorunlar ve gelecekte neler yapılabileceği masaya yatırıldı. İstanbul’da üç operatörün toplamda 20 bin baz istasyonu bulunduğunu belirten Bakan Uraloğlu, “Kapsama problemi yaşamadık, fakat normalde 2,5 kat olan kapasitemizi sorunsuz karşıladık. Dünkü depremlerde sesli görüşmelerde 7 ila 10 kat artış olduğunu söyleyebilirim.” dedi.

GÖRÜŞME SIKINTILARI YAŞANDI

İnternet bazlı aramalarda herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade eden Uraloğlu, mevcut aramaların yüzde 75’ini karşılayabildiklerini, yüzde 25’inin ise karşılanamadığını belirtti. 15 dakikalık bir zaman diliminde istenilen görüşmelerin yapılamadığını yaşayan Bakan Uraloğlu, sonrasında normal akışa döndüklerini kaydetti.

AULAŞIM HATLARI ETKİLENMEDİ

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem sonrası İstanbul’un ana ulaşım hatlarına ilişkin durum değerlendirmesi yaptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü’nün depremden etkilenen bölgede olduğunu hatırlatan Bakan Uraloğlu, bu yapılarla ilgili herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti. Ayrıca D-100 Karayolu, TEM Otoyolu ve Kuzey Marmara Otoyolu’nda da bir problem olmadığını vurguladı.