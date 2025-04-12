İstanbul’da Doğalgaz Borusu Patladı!

PATLAMA NEDENİYLE YANGIN ÇIKTI

İstanbul’un Avcılar ilçesi Namık Kemal Mahallesi’nde bulunan 4 katlı binanın önünde bir doğalgaz borusu patlıyor. Olayın ardından çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi olay yerine yönlendiriliyor.

ALTYAPI ÇALIŞMASI ETKİSİ

Patlamanın sokakta devam eden altyapı çalışması sırasında gerçekleştiği iddia ediliyor. Patlama sonrasında binanın giriş kısmında alevler yükseliyor. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi ile kısa sürede söndürülüyor. Olayda ölen veya yaralanan kimse bulunmuyor.