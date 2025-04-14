İstanbul’da Dört İlde FETÖ Operasyonu

OPERASYONLARIN KOORDİNASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri aracılığıyla örgütün yeniden yapılanma faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Ankara, Yozgat ve Gümüşhane’nin de yer aldığı dört ilde eş zamanlı olarak 49 adrese baskın yapıldı.

Bu operasyonlar neticesinde 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 20’si, mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklandı. Ayrıca, 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildiriliyor.