Gündem

İstanbul’da Dört İlde FETÖ Operasyonu

istanbul-da-dort-ilde-feto-operasyonu

OPERASYONLARIN KOORDİNASYONU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri aracılığıyla örgütün yeniden yapılanma faaliyetlerini deşifre etmeye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Ankara, Yozgat ve Gümüşhane’nin de yer aldığı dört ilde eş zamanlı olarak 49 adrese baskın yapıldı.

Bu operasyonlar neticesinde 36 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerin 20’si, mahkemeye çıkarılmasının ardından tutuklandı. Ayrıca, 2 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin devam ettiği bildiriliyor.

ÖNEMLİ

Flaş

Nusaybin’de Yağmur, Cadde Ve Sokaklar Dolu

Mardin’in Nusaybin ilçesinde meydana gelen sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı. Yerleşim alanları olumsuz etkilendi.
Gündem

Amasya’da Asılsız İhbar Yapıldı

Taşova'da yaşanan deprem sonrası yıkılan bir bina hakkında asılsız ihbarda bulunan kişiye 2.849 TL ceza verildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.