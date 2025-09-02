İstanbul’da Eğitim Ücretlerinde Artış Var

Ekonomi

İSTANBUL’DA PERAKENDE FİYAT DEĞİŞİMİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılının Ağustos ayında İstanbul’daki perakende fiyatlarındaki en fazla artış ve azalış gösteren ürünleri açıkladı. İTO’nun verilerine göre, izlenen 336 üründen 181’inin fiyatı artarken, 59’unun fiyatı düştü.

SINAV ÜCRETLERİ EN YÜKSEK ARTIŞI GÖSTERDİ

Eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurumlarının ücretleri, yüzde 43,48’lik bir artışla bu ayki artışların zirvesine yerleşti.
Diğer ürünlerde gözlemlenen fiyat artışları ise şu şekilde: Salatalık yüzde 27,53, Oyuncak yüzde 17,89, Taze Fasulye yüzde 16,75, Limon yüzde 16,22, Kıvırcık Salata yüzde 16,14, Kayısı yüzde 14,16, Roka yüzde 12,18, Salça yüzde 8,82, Ispanak yüzde 8,58 ve Ekmek yüzde 5,69 oranında arttı.

AĞUSTOS’TA FİYATI DÜŞENLER

Bu ay fiyatı en fazla düşen ürün ise erik oldu. Gıda grubundaki erik fiyatı yüzde 25,61 oranında geriledi. Fiyatı azalan diğer ürünler ise şunlardır: Üzüm yüzde -24,17, Dolmalık Biber yüzde -18,08, Çarliston Biber yüzde -17,58, Sivri Biber yüzde -17,08, Kavun yüzde -16,25, Şeftali yüzde -10,24, Bebek Arabası/Koltuğu yüzde -8,70, Kız Çocuk Elbisesi yüzde -8,64, Kadın Eteği yüzde -7,51 ve Karpuz yüzde -6,06 oranında düştü.

FİYAT HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

İTO’nun yayımladığı veriler, İstanbul’da gıda, eğitim ve giyim kalemlerinde fiyat hareketliliğinin sürdüğünü gösteriyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki sert dalgalanmalar dikkat çekiyor.

