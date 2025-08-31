İstanbul’da eğlence mekanı saldırıya uğradı

İSTANBUL’DA BİR ATEŞ AÇMA OLAYI YAŞANDI

İstanbul Beyoğlu’nda, eğlence mekanlarının sahibi olan Sezai Gülmez, şoföründen aracını hazırlamasını istedi. Şoför Sarıyer’de park halindeki araca giderken, caddeye giren bir otomobilden ateş açılması sonucu bacağından yaralandı. Olayın ardından saldırganlar kaçarken, gelen kurşunlar araca da isabet etti. Yaşanan anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

YARALI ŞOFÖR HASTANEYE KALDIRILDI

Gülmez’in ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bacağından vurulan şoför ambulansla hastaneye götürüldü. Sezai Gülmez ise durumu jandarma ekiplerine bildirdi ve saldırganlar hakkında bilgi verdi. Jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemek ve şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Gülmez, yaşanan saldırının husumetlileri tarafından gerçekleştirildiğini ifade etti; ayrıca 2,5 yıl içinde kendisine yapılan bu üçüncü saldırı olduğunu belirtti.

SEZAI GÜLMEZ’DEN AÇIKLAMALAR

Olayla ilgili detaylar paylaşan Sezai Gülmez, “Dün seyahate çıkmak için şoförüme aracımı hazırlatmıştım. O sırada 5-6 el silah sesi duydum. Sonra inip baktığımda şoförüm vurulmuştu. Hemen ambulansı ve jandarmayı aradım. Güvenlik görevlileri ve ambulans geldi. Sonra şikayetçi olup ifadelerimi verdim. Bu evimin önünde olan ikinci saldırı. Daha önce iş yerimde de benzer bir olay yaşanmıştı; 2,5 yıl içerisinde toplamda 3 saldırı oldu.” dedi. Gülmez, önceden gerçekleştirilen saldırıların Sarallar suç örgütü tarafından yaptırıldığını ve faillerin yakalandığını belirtti. Ayrıca, bu saldırıyı da aynı örgüt tarafından yapıldığını iddia etti.

DAVALARINA İHTİYACI VAR

Gülmez, “Beni öldürene kadar devam edecek. Oğlum bu saldırıyı gördü. Bunlarla benim hiç bir alıp veremediğim yok. Daha önce sosyal medyada bunu açıkladım, hala söylüyorum. İş yerlerime çökmesine izin vermediğim için, sosyal medyada cevap verdiğim için beni öldürmeye kafaya takmışlar.” açıklamasında bulundu.

Gülmez, bu konuda şikleri olduğunu da kaydederek, “İstihbarat almıştım, kelleme 1 milyon dolar ödül koymuşlar. Ben, devletin güvenlik görevlilerinin bunlara ulaşmasını istiyorum. Emri verenler, aracı kullananlar arasında hiçbir zaman yakalanmıyor.” şeklinde yorum yaptı.