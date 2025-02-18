İstanbul’da Elektrik Kesintisi Yaşanacak Bölgeler

PLANNED ELECTRICITY CUTS ANNOUNCED

18 Şubat 2025 – Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ), 18 Şubat 2025 Salı günü İstanbul’da gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerini duyurdu. Bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede belirli saatlerde elektrik verilemeyecek. Kesintilerin uygulanacağı bölgeler Avrupa ve Anadolu Yakası’ndaki birçok ilçe ve mahalle olarak belirlendi.

KESİNTİLER VE SÜRELERİ

Kesinti süresi farklı bölgelerde 2 ila 10 saat arasında değişiyor. Kesintilerin sebebi ise bakım, onarım ve şebeke yenileme çalışmaları. Elektrik kesintileri sabah 08:30’dan itibaren başlayacak ve bazı bölgelerde akşam 18:00’e kadar sürecek. Kesinti yaşanan bölgelerde elektriğin planlanan saatler içinde kademeli olarak geri verilmesi bekleniyor. Yetkililer, elektrik kesintisi hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşların BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi web sitelerinden sorgulama yapabileceğini belirtiyor.

Bildirimlere göre, İstanbul’un birçok ilçesinde belirli saatlerde elektrik kesintileri gerçekleşecek. İşte kesinti yaşanacak bazı bölgeler:

**Avrupa Yakası Elektrik Kesintileri (BEDAŞ)**

– Bağcılar: Mahmutbey, Kazım Karabekir, Yıldıztepe, Demirkapı – 09:00-17:00

– Avcılar: Yeşilkent, Avcılar Merkez, Tahtakale – 08:30-18:00

– Bakırköy: Ataköy 7-8-9-10. Kısım – 09:00-12:00 / 13:00-16:00

– Beylikdüzü: Yakuplu, Kavaklı, Marmara, Gürpınar – 09:00-17:00

– Esenyurt: Yunus Emre, İncirtepe – 09:00-15:00 / 14:00-17:00

– Eyüpsultan: Akşemsettin, Yeşilpınar, Mimar Sinan – 09:00-16:00

**Anadolu Yakası Elektrik Kesintileri (AYEDAŞ)**

– Ataşehir: Küçükbakkalköy, Ferhatpaşa Yolu – 13:00-15:00

– Şile: Şile Yolu, Aksu, Kızılcaköy – 10:00-18:00

– Sancaktepe: Yenidoğan, Fatih – 09:00-16:00

– Üsküdar: Altunizade, Kısıklı, Burhaniye – 10:00-15:00

Detaylı listeye BEDAŞ ve AYEDAŞ’ın resmi internet sitelerinden ulaşabilirsiniz.

ANLIK BİLGİ ALMA KANALLARI

İstanbul’daki planlı elektrik kesintileri hakkında anlık bilgi almak isteyen vatandaşlar, kesinti sorgulama sistemlerini kullanabilir:

📢 AYEDAŞ (Anadolu Yakası) elektrik kesintisi sorgulama: AYEDAŞ Resmi Web Sitesi

📢 BEDAŞ (Avrupa Yakası) elektrik kesintisi sorgulama: BEDAŞ Resmi Web Sitesi

Vatandaşlar ayrıca BEDAŞ 186 mobil uygulaması ve SMS bilgilendirme sistemi ile de kesinti detaylarını öğrenebilirler.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNE HAZIRLIK

Elektrik kesintilerine hazırlıklı olmak için uzmanlar şu önerilerde bulunuyor:

✅ Elektrik kesintisi öncesinde telefon ve elektronik cihazlarınızı şarj edin.

✅ Kesinti saatlerinde buzdolabı ve derin dondurucuların kapaklarını sık açmayın.

✅ Elektrikle çalışan cihazlarınızı fişten çekerek ani voltaj değişimlerinden koruyun.

✅ Mum ve el feneri gibi aydınlatma alternatiflerini hazır bulundurun.