İstanbul’da Enrico Macias konseri iptal

İPTAL EDİLEN KONSERİN GEREKÇESİ

İstanbul Valiliği, 5 Eylül’de Şişli’de planlanan Enrico Macias konserinin iptal edildiğini duyurdu. Cezayir kökenli Fransız Yahudi sanatçı Enrico Macias’ın konser programı, İsrail’in destekçisi olmasından dolayı büyük bir tepki topladı. Valilik, konserin öncesinde sosyal medya platformlarında etkinliğin protesto edilmesine yönelik yoğun çağrılar yapıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

ETKİNLİKLERİN YASAKLANMASI

Yapılan açıklamada, “Tüm etkinlikler yasaklanmıştır” ifadesi kullanıldı. Açıklamada, “Terör devleti İsrail’in Gazze’de alçakça devam ettirdiği soykırımı ve soykırım destekçilerini protesto etmek için yapılacak gösterilerin, protesto edecek olan gençlerimizi yasal zeminde haksız duruma düşüreceği ve mağduriyetlere neden olacağı değerlendirilmektedir” denildi. Bu nedenle, 5 Eylül günü Şişli Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda ve çevresinde gerçekleştirilecek tüm konser, gösteri, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi gibi etkinlikler 00.01-23.59 saatleri arasında yasaklandı.