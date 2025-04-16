İstanbul’da Esenyurt’ta Yüksek Konut Satışı

KALEMLERDE KONUT SATIŞI İSTATİSTİKLERİ

Mart ayında yapılan konut satışları açısından en yüksek rakamlara ulaşan şehirler sırasıyla 19 bin 820 ile İstanbul, 10 bin 203 ile Ankara ve 7 bin 513 ile İzmir olarak belirlendi. Bu süreçte en düşük konut satışlarının gerçekleştiği iller ise 28 ile Ardahan, 33 ile Bayburt ve 63 ile Tunceli oldu. İstanbul, konut satışlarının tüm ülkede en fazla yapıldığı şehir olarak öne çıkıyor. İstanbul’da konut satışlarının en yoğun olduğu ilçe ise 40 bin 545 satışla Esenyurt olarak kaydedildi. Esenyurt’u 11 bin 864 satışla Beylikdüzü, 10 bin 654 ile Pendik, 9 bin 890 ile Sancaktepe ve 9 bin 619 ile Küçükçekmece izliyor.

ANADOLU YAKASI’NDAN DEĞERLENDİRME

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Hakan Şişik, konut satışlarının martta da ivme kazandığını ifade etti. Şişik, “İlk çeyrekte yüzde 20,1’lik artış söz konusu. Burada en dikkat çekici nokta ise ipotekli satışlardaki artış. Bu da bize gösteriyor ki kredi faizlerinin bir miktar gevşemesiyle konut fiyatları yeniden yükselişe geçmeden yüksek taksit tutarlarına rağmen konut alımına gidilmesi. Burada yüksek kiralar da etkili.” dedi. Şişik, ayrıca şehir merkezlerinde arsa sıkıntısı ve yüksek maliyetler nedeniyle, gelişen çeper bölgelerdeki daha küçük konutlara yönelimin belirginleştiğini vurguladı.

İSTANBUL İLÇELERİNE GÖRE SATIŞ VERİLERİ

İstanbul’da ilçelere göre konut satış rakamları ise aşağıdaki gibidir:

Adalar: 324

Arnavutköy: 4 bin 40

Ataşehir: 6 bin 888

Avcılar: 6 bin 639

Bağcılar: 3 bin 897

Bahçelievler: 8 bin 82

Bakırköy: 3 bin 449

Başakşehir: 9 bin 44

Bayrampaşa: 3 bin 656

Beşiktaş: 2 bin 701

Beykoz: 560

Beylikdüzü: 11 bin 864

Beyoğlu: 2 bin 260

Büyükçekmece: 6 bin 214

Çatalca: 734

Çekmeköy: 5 bin 82

Esenler: 2 bin 962

Esenyurt: 40 bin 545

Eyüpsultan: 4 bin 923

Fatih: 4 bin 418

Gaziosmanpaşa: 5 bin 701

Güngören: 2 bin 830

Kadıköy: 7 bin 575

Kağıthane: 6 bin 562

Kartal: 8 bin 215

Küçükçekmece: 9 bin 619

Maltepe: 7 bin 460

Pendik: 10 bin 654

Sancaktepe: 9 bin 890

Sarıyer: 2 bin 540

Silivri: 4 bin 170

Sultanbeyli: 1 bin 92

Sultangazi: 5 bin 923

Şile: 747

Şişli: 4 bin 432

Tuzla: 7 bin 460

Ümraniye: 8 bin 882

Üsküdar: 4 bin 929

Zeytinburnu: 2 bin 804