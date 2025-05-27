İstanbul’da Fenerbahçe İçin Yollar Kapalı!

İSTANBUL’DA YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

İstanbul’da bu gün Fenerbahçe Beko’nun EuroLeague şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılıyor. Valilikten gelen açıklamaya göre, programın başlamasıyla beraber saat 15.00’ten itibaren aşağıdaki yollar trafiğe kapalı olacak: Büyükyalı Caddesi ile Turgut Özal Bulvarı kesişimi ve Bostancı Meydan arasındaki sahil yolu (Kadıköy yönü), Bağdat Caddesi’nin Bostancı Meydan ile Mustafa Mazhar Bey Sokak arasındaki kısmı ve Bağdat Caddesi’ne çıkan tüm sokaklar.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR ÖNERİLDİ

Sürücüler için alternatif güzergahlar olarak şu yollar önerildi: Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu), Şemsettin Günaltay Caddesi, D-100 Karayolu, Cemil Topuzlu Caddesi ve Turgut Özal Bulvarı’nın güney yönü.

TRAFFİK DÜZENLEMELERİNE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR

Yetkililer, sürücülere trafik düzenlemelerine dikkat etmeleri ve belirlenen alternatif yolları kullanmaları konusunda uyarıda bulundu.