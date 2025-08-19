İstanbul’da Ferrari 458 Kazası Oldu

İSTANBUL’DA KAZA VE HASAR DURUMU

İstanbul’da boyasız göçük tamiri gören 2012 model Ferrari 458 Italia, Büyükçekmece’de tek taraflı bir kazaya karıştı. Tahmini değeri yaklaşık 15 milyon lira olan bu lüks otomobilin ön kısmında ciddi hasar oluştu.

TAMİRHANE SAHİBİNDEN AÇIKLAMA

Hasar onarım merkezi sahibi Hakan Yılmaz, sosyal medya üzerinden yaklaşık 100 bin takipçiye ulaştığını ve müşterisini mağdur etmeyeceğini belirtti. Yılmaz, “Aracı kendim satın alacağım ve 15 milyon lirayı aracın sahibine ödeyeceğim” dedi. Lüks araçların tamir ve bakımıyla ilgilenen Yılmaz, 34 CLK 39 plakalı Ferrari 458 Italia’nın 2012 model olduğunu ve daha önce de şase ve podyelerinde hasar bulunduğunu, bu durumun kaza anında hasarın büyümesine neden olduğunu ifade etti.

KAZA ANININ DETAYLARI

Yılmaz, kazanın meydana geliş şekliyle ilgili bilgiler aktardı ve medyada yer alan bilgi kirliliğine dikkati çekti. Araçta ters dönme durumu olmadığını, köprü ayağına çarptığı için hasar aldığını aktaran Yılmaz, E-5 karayolunda hız limitleri dahilinde araç kullanıldığını ve rüzgar testi sırasında kazanın gerçekleştiğini söyledi. Müşterisinin rüzgarın kesilmesini istemesi üzerine 70-80 kilometre hızla teste çıktıklarında aracı kontrol edemediklerini belirtti. Yılmaz, kendisinde herhangi bir yaralanma olmadığını ve tamirhanesinin kazalar için sigortalı olduğunu vurguladı.

TAMİRHANELERİN SİGORTA DURUMU

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı, NTV.com.tr’ye yaptığı açıklamada, tamirhanelerin trafik sigortası benzeri poliçelerinin bulunduğunu fakat yüzde 95’inin sigorta yaptırmadığını belirtti. Bağcı, sigorta varsa hasarın karşılanması için bu sigortanın devreye gireceğini, ancak limitlerin genelde düşük tutulduğunu söyledi. Kasko poliçesi olan araç sahiplerinin kalan kısmı kaskodan talep edebileceğini, kasko yoksa aracın sahibinin tamirciye dava açmak zorunda kalacağını ifade etti. Ayrıca Bağcı, tamirhane sigortalarının sadece 25-40 kilometre mesafeye kadar yapılacak testleri kapsadığını belirtti.