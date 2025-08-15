Gündem

İstanbul’da Fırtına Direği Devirdi, E-5 Kapandı

İSTANBUL’DA AYNIDAKİ FIRTINA ETKİSİ

İstanbul’da etkili olan fırtına, E-5 Karayolu’nda önemli bir olaya neden oldu. Olay, saat 09.50 sularında, E-5 Karayolu Büyükçekmece mevkiinde Beylikdüzü yönünde meydana geldi.

DÜZENLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, şiddetli rüzgar sonucu refüjde yer alan aydınlatma direklerinden biri yan yatarak devrildi. Bu durumu fark eden sürücüler hemen gerekli ekipleri bilgilendirdi. Ekipler olay yerine intikal ederken, aydınlatma direğinin bulunduğu yol trafiğe kapatıldı. Şu an trafik akışı yan yoldan sağlanıyor ve direğin kaldırılmasının ardından trafiğin yeniden açılacağı bildiriliyor.

