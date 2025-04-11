İstanbul’da Fırtına Nedeniyle Çatılar Uçtu!

SAĞANAK VE FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış ve fırtına bazı bölgelerde ciddi hasarlara yol açtı. Kağıthane Nurtepe Mahallesi Eğri Çınar Sokak’ta fırtına nedeniyle uçan çatı parçaları, park halindeki 3 aracı zarar verdi. Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, çatı parçalarını toplayarak güvenli bir bölgeye taşıdı.

AĞAÇLAR DEVRİLİYOR, ARAÇLAR HASAR GÖRÜYOR

Kartal Kordon Boyu Mahallesi Akdeniz Caddesi’nde devrilen ağaçlar, park halindeki 4 araçta hasara neden oldu. Ayrıca, Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi Ertuğrul Sokak’taki bir binanın dış sıvası yerinden koparak etrafa savruldu. Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi Şeritçi Sokak’ta ise, daha önceden riskli olarak belirlenen boş bir ahşap binada kısmi çökme meydana geldi. Olay yerine ulaşan zabıta ve itfaiye ekipleri, binanın etrafında güvenlik şeridi çekerek gerekli önlemleri aldı.

FIRTINA ÇATILARI UÇURUYOR

Sancaktepe Merve Mahallesi Dursun Sokak’ta fırtına, 5 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Ekipler, sokaktaki aydınlatma hatlarına ve direklerine zarar veren çatı parçalarının temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul genelinde etkili olan bu hava koşulları, pek çok noktada tahribata neden oluyor.