İstanbul’da Fırtına Ve Sağanak Yağış Alarmı

Gece saatlerinden itibaren İstanbul ve çevresine yeni bir siklon dalgasının ulaşması bekleniyor. Rüzgarın güney yönlerden kuvvetli bir şekilde, zaman zaman fırtına hızıyla (50-90 km/saat) eseceği öngörülüyor. Fırtınayla birlikte etkili olacak sağanak yağışların ulaşımda aksamalara, çatı uçmalarına ve ağaç devrilmelerine sebep olabileceği ifade edilerek, İstanbullulara “tedbirli olun” çağrısı yapıldı.

AKOM UYARISI GELDİ

AKOM’un yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda, rüzgarın güney yönlerden kuvvetlenerek 30 ila 60 kilometre hızla eseceği belirtildi. Ayrıca, hafta sonuna kadar sıcaklıkların bahar değerlerine ulaşacağı; ancak pazartesi gününden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı aktarıldı.

HAVA BİRDEN DEĞİŞİYOR

Megakentte bu sabah çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir havanın etkili olması bekleniyor. Cumartesi sabah saatlerinde yağış geçişleri öngörülürken, pazar günü parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Haftanın ilk gününden itibaren ise sağanak yağışların yeniden etkili olması bekleniyor.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ UYARISI

Siklonun merkez üssü konumundaki Akdeniz bölgesinde hava durumu daha tehlikeli bir hal alıyor. İzmir’in güneyi, Aydın, Muğla, Antalya, Mersin, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağışların çok kuvvetli ve yerel şiddetli olması bekleniyor. Meteoroloji, ani sel, su baskını ve heyelan riskine karşı turuncu kodlu uyarı yayınladı.

FIRTINA BÜTÜN ÜLKEYİ ETKİLEYECEK

Rüzgarın sadece batıda değil, tüm yurtta fırtına estirmesi öngörülüyor. Özellikle Antalya, Konya, Karaman ve Kayseri çevrelerinde yer yer 90 km/saat, Trabzon ve Rize’nin yüksek kesimlerinde ise yer yer 100 km/saat üzeri hızlarla esmesi tahmin ediliyor.

ÇIĞ RİSKİ UYARISI YAPILDI

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde çığ riski uyarısı yapılmasına neden oldu.