İstanbul’da Gök Gürültülü Sağanak Yağış

HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji, 9 Eylül Salı günü Türkiye’nin bazı illerinde gök gürültülü sağanak yağışların görüleceğini açıkladı. İstanbul, Kırklareli, Adana, Antalya, Hatay, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya’da bu yağışların yaşanmasının beklendiği bildirildi. Ayrıca Karabük, Kastamonu, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde yerel yağışların olabileceği belirtildi.

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde havanın parçalı, kuzey ve doğusunda yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ve İstanbul’un kuzey kıyılarında kısa süreli yerel sağanak yağışlar gözlemlenebilir.

– ÇANAKKALE, 30°C: Parçalı ve az bulutlu

– EDİRNE, 31°C: Parçalı ve az bulutlu

– İSTANBUL, 27°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kıyıları kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı

– KIRKLARELİ, 30°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Ege Bölgesi’ndeki hava durumu parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor.

– A.KARAHİSAR, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

– DENİZLİ, 32°C: Parçalı ve az bulutlu

– İZMİR, 32°C: Az bulutlu

– MANİSA, 32°C: Az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi’nde havanın parçalı ve çok bulutlu geçecek, Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç kesimleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor.

– ADANA, 32°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanaklar gözlemlenebilir.

– ANTALYA, 32°C: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde yerel sağanak yağışlar olabiliyor.

– BURDUR, 30°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

– HATAY, 30°C: Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel sağanak yaşanması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi parça ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar gözlemlenebilir.

– ANKARA, 24°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

– ÇANKIRI, 28°C: Parçalı ve yer yer çok bulutlu

– ESKİŞEHİR, 26°C: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

– KONYA, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

BATIKARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Batı Karadeniz Bölgesi’nde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ile Sinop çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı öngörülüyor.

– BOLU, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu

– DÜZCE, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu

– SİNOP, 29°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– ZONGULDAK, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağış bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi geneli, parçalı ve çok bulutlu geçecek ve sağanak yağışların yer yer gök gürültülü olacağı tahmin ediliyor.

– AMASYA, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanaklar olabiliyor.

– ARTVİN, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak bekleniyor.

– SAMSUN, 28°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

– TRABZON, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış olası.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Doğu Anadolu Bölgesi’nde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gözlemlenmesi bekleniyor.

– ERZURUM, 26°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel yağışlı

– KARS, 27°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

– MALATYA, 30°C: Parçalı, yer yer çok bulutlu

– VAN, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde havanın az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

– DİYARBAKIR, 35°C: Az bulutlu ve açık

– GAZİANTEP, 32°C: Az bulutlu

– MARDİN, 30°C: Az bulutlu ve açık

– SİİRT, 34°C: Az bulutlu ve açık