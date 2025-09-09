İstanbul’da Gök Gürültüsü Bekleniyor

METEOROLOJİK UYARILAR

Meteoroloji, 9 Eylül Salı günü İstanbul, Kırklareli, Adana, Antalya, Hatay, Sinop, Zonguldak, Amasya, Artvin, Samsun, Trabzon, Erzurum ve Malatya’da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Ayrıca, Karabük, Kastamonu, Tunceli, Erzincan ve Ardahan çevrelerinde de yerel yağışların olabileceği belirtildi.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA bölgesinde hava durumu parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde Kırıkkale kıyıları ile İstanbul’un kuzey kıyılarında kısa süreli sağanak yağışlar görülecek.

ÇANAKKALE’de hava 30°C, parçalı ve az bulutlu; EDİRNE’de 31°C, parçalı ve az bulutlu; İSTANBUL’da 27°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyılarında kısa süreli sağanak, KIRKLARELİ’nde 30°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yerel sağanak geçeceği tahmin ediliyor.

EGE bölgesinde ise A.KARAHİSAR’da 25°C, parçalı ve az bulutlu; DENİZLİ’de 32°C, parçalı ve az bulutlu; İZMİR’de 32°C, az bulutlu; MANİSA’da 32°C, az bulutlu bir gün bekleniyor.

AKDENİZ BÖLGESİNDEKİ DURUM

Akdeniz bölgesinde, belirli bölgelerde parça ve çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Antalya’nın iç kesimlerinde, Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi öngörülüyor.

ADANA’da hava 32°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışların olabileceği; ANTALYA’da 32°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

İÇ ANADOLU VE KARADENİZ’DE HAVA DURUMU

İç Anadolu’da hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

ANKARA’da 24°C, az bulutlu ve açık; ÇANKIRI’da 28°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu; ESKİŞEHİR’de 26°C, az bulutlu; KONYA’da 24°C, parçalı ve az bulutlu olarak geçmesi bekleniyor.

Batı Karadeniz’de Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU’da 25°C, parçalı ve çok bulutlu; DÜZCE’de 27°C, parçalı ve çok bulutlu; SİNOP’da 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

DOĞU ANADOLU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Doğu Anadolu’da hava parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinde yer yer çok bulutlu, Malatya, Tunceli, Ardahan ve Erzincan çevreleri ile Erzurum’un kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

ERZURUM’da 26°C, KARS’da 27°C, MALATYA’da 30°C, VAN’da ise 27°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu olarak geçmesi tahmin ediliyor.

Güneydoğu Anadolu’da ise genel olarak az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. DİYARBAKIR’da 35°C, GAZİANTEP’te 32°C, MARDİN’de 30°C, SİİRT’te 34°C, az bulutlu ve açık olacak.