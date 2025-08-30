İstanbul’da Güzellik Salonları Operasyonu Yapıldı

İSTANBUL’DA OPERASYON

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde hizmet veren 14 güzellik salonunda “nitelikli dolandırıcılık”, “açığa imzanın kötüye kullanılması” ve “bedelsiz senedi kullanma” suçlarının işlendiği belirlendi. Bu durumun ardından, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. İş yerleri titizlikle arandı.

GÖZALTILAR VE İŞLEM YAPILAN İŞ YERLERİ

Arama yapılan 14 iş yerinden 3’üne, “sağlık hizmetleri temel kanununa muhalefet” suçundan işlem yapıldı. Bununla birlikte, iş yeri sahipleri ve “hanutçuluk” yaptığı tespit edilen 18 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.