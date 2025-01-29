İstanbul’da Hava Kirliliği Haritası Güncellendi

İSTANBUL’DA HAVA KİRLİLİĞİ ŞİKAYETLERİ ARTIYOR

İstanbul’da son günlerde en yüksek şikayet konusu hava kirliliği oldu. Şehirde sabah ve akşam saatlerinde uzmanların dikkat çektiği hava kirliliği haritalarına göre, trafiğin yoğun olduğu ilçelerde hava kirliliği de en yüksek seviyelerde görülüyor. Havası en kirli ilçe ise Kağıthane olarak belirlendi. Peki, diğer ilçelerdeki durum ne? Hangi ilçelerde hava daha çok kirleniyor? İstanbul’da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Sürekli İzleme Merkezi kapsamındaki Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı (NEFES) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın Hava Kalitesi İzleme Merkezi sayesinde kentteki hava kirliliği anlık olarak takip edilebiliyor.

HAFTA İÇİ HAVA KİRLİLİĞİ DEĞERLERİ

Farklı noktalara konulan hava kalitesi izleme istasyonlarından alınan verilerle, ilçelerde bölgesel bazda ölçümler yapılmakta. Hava kalitesi endeksi, bir metreküp hava içerisindeki partikül maddeye göre belirlenen değerlerle sıralanıyor: “0 ile 50 arasında: Temiz (yeşil), 51 ile 100 arasında: Orta (sarı), 101 ile 150 arasında: Hassas (turuncu), 151 ile 200 arasında: Sağlıksız (kırmızı), 201 ile 300 arasında: Kötü (mor), 301 ile 500 arasında: Tehlikeli (bordo).” Bu uygulamalar ve ölçümler, hava kirliliğini ele almak için kritik bir veritabanı sunuyor.

KİRLİLİK VE TRAFİK İLİŞKİSİ

NEFES uygulamasındaki istasyon verileri ile Marmara Temiz Hava Merkezi Müdürlükleri’nin (MTHM) verilerine göre, İstanbul’da hava kirliliği oranı saat 10.00’da şu şekilde sıralandı: “Kadıköy-85 (Orta-Sarı), Göztepe D100-78 (Orta-Sarı), Tuzla-56 (Orta-Sarı), Esenyurt MTHM-55 (Orta-Sarı)…” devam eden listede, Kağıthane’nin 55 ile birlikte diğer ilçeler arasında yer aldığını görüyoruz. İBB’nin Hava Kalitesi İzleme Merkezi’ne göre, hava kalitesi verileri ise Kağıthane’nin 102 ile hâlâ en kirli ilçe olduğunu gösteriyor.

TRAFFİK SORUNU VE HAVA KİRLİLİĞİ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, şehirlerdeki en önemli sorunlardan birinin araç trafiği olduğunu belirtiyor. “İstanbul’da 6 milyona yakın araç var. Bu da sürekli bir hareketlilik sağlıyor. Bazı noktalarda 24 saat yoğun trafik yaşanıyor.” diyor. Ayrıca, trafik yoğun olan bölgelerde yeterli rüzgar olmadığında hava kirliliğinin arttığını vurguluyor. Göztepe ve Yenibosna-Atatürk Havalimanı çevresindeki trafiğin, çevreye etkisinin çok daha yüksek olduğunu ifade ediyor.

EMİSYON KAYNAKLARI VE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Uluslararası Hava Kirliliğini Önleme ve Çevre Koruma Birliği Başkanı Prof. Dr. Selahattin İncecik ise, hava kirliliğiyle ilgili sorunun kaynağının ulaşım olduğuna dikkat çekiyor. “İstanbul’daki kirliliğin temel sebebi ulaşım fakat bazı meteorolojik şartlar da etkili.” değerlendirmesine bulunuyor. Prof. Dr. İncecik, özellikle yoğun trafik olan bölgelerde yaşlılar, çocuklar ve bebekler için maskenin önemini vurguluyor ve İBB ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hava kirliliği takibi üzerine internet siteleri bulunduğunu hatırlatıyor. Özellikle sisli bir havanın hâkim olduğu günlerde, kirliliğin daha da artabileceğini belirtiyor.