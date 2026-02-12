İstanbul’da İşlenen Cinayetlerin İkincisi Ortaya Çıktı

Şişli’de bir hurda toplayıcının çöp konteynerinde bulduğu cesedin, Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova’ya ait olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Elimize ulaşan verilere göre, Khakımova’nın öldürüldüğü evde aynı zamanda, Özbekistan uyruklu Ergashalieva Sayyora’nın da parçalanarak öldürüldüğü tespit edildi.

KORKUNÇ CİNAYETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Ergashalieva Sayyora’nın, 28 Aralık’ta Özbekistan’dan Türkiye’ye geldiği ve 23 Ocak’tan bu yana ailesinin kendisinden haber alamadığı öğrenildi. Polise yapılan ihbar sonrası başlatılan soruşturmada, Sayyora’nın en son, Durdona Khakımova’nın parçalandığı evde kaldığı belirlendi. Emniyet güçleri, yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, Sayyora’nın 23 Ocak’ta eve girdiği sırada arkasından iki kişinin daha eve giriş yaptığı tespit etti.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ ORTAYA ÇIKTI

Ekipler, yapılan incelemeler sonucunda eve sonradan giren kişilerin D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) olduğunu açığa çıkardı. Özbekistanlı Durdona Khakımova’nın yeniden parçalanarak öldürülmesiyle ilgili şok edici detaylar, cinayet soruşturmasını daha da karmaşık hale getiriyor.