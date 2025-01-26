İstanbul’da Japonca Eğitimi Veren İlk Lise

JAPONCA EĞİTİMİYLE FARK YARATAN LİSE

Öğrencileri dört dil bilerek mezun olma imkanına sahip olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi, Türkiye’nin Japonca eğitimi veren ilk okulu olma özelliği taşıyor. Bu okul, İngilizce ve Arapça eğitimine ek olarak Japonca dersleriyle dikkat çekiyor. Japon öğretmenlerin verdiği dersler sayesinde öğrenciler, Japoncayı etkili bir şekilde öğrenmenin yanı sıra bu kültür hakkında da bilgi sahibi olma fırsatı yakalıyor. Ayrıca Japonya’ya düzenlenen geziler, öğrendikleri bilgileri pekiştirmelerine yardımcı oluyor.

JAPONCA EĞİTİMİYLE DİĞER DİLLERİ KAZANMA

Bu eğitim süreci, öğrencilerin akademik yaşamlarına da yeni bir perspektif katıyor. Japonca öğretmeni Satoko Boz, öğrencileri için “Akıllı, zeki ve kibarlar” ifadelerini kullanıyor. Boz, öğrencilerin eğitimine çok önem verdiklerini belirterek, “Öğrenciler, yazmayı, okumayı ve konuşmayı öğreniyor. Normal kitaptan eğitim veriyorum ama bazen farklı konular da ele alıyoruz,” diyor. Filistin konusu gibi sosyal konuları da Japonca tartışma fırsatı bulduklarını vurguluyor.

ÖĞRENCİLERİN JAPONCA SEÇİMİ

Öğrencilerden İsmet Efe Topuz, hazırlık sınıfındayken haftada 28 saat Japonca dersi aldığını ve Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım” şarkısını Japoncaya çevirdiğini aktarıyor. Diğer bir öğrenci olan Muhammed Fatih Mercan, daha önce Arapça ve İngilizce bildiği için dördüncü dil olarak Japoncayı tercih ettiğini ifade ediyor. Arapça hazırlık bölümünde eğitim aldıktan sonra Japonca sınıfına geçen Mutullah Ömer Faruk Yayan, ek bir dil öğrenme isteğinin kendisini bu yöne yönlendirdiğini belirtiyor.

KÜLTÜREL DİYALOG VE GELECEK PLANLARI

Şamil Vefa Koç, İngilizce seviyesinin iyi olduğunu ve ekstra bir dil öğrenme isteğiyle Japon kültürüne olan ilgisinden dolayı bu okulu seçtiğini dile getiriyor. Kerem Demirci ise gelecekte yazılım mühendisi olmayı planladığı için Japon şirketlerle işbirliği yapmayı umut ettiğini belirtiyor ve “Japoncayı öğrenirsem farklı kültürlerle etkileşimim olacağını düşündüm,” diye ekliyor. Bu şekilde öğrenciler, diller aracılığıyla farklı kültürlere daha yakın bir iletişim kurma fırsatını yakalıyor.