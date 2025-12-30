İstanbul’da Kar Yağışı Etkisini Gösteriyor

İSTANBUL’DA HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da hava sıcaklıkları düşüşe geçti. Akşam saatlerinde etkili hale gelen yağışlı hava, bazı bölgelerde kara dönüşerek kar yağışını beraberinde getirdi. Avrupa Yakası’nda, özellikle yüksek kesimlerde, yoğun kar yağışları gözlemleniyor. Sultangazi’de, araçların üzerinde ince bir kar tabakası oluştuğu dikkat çekti.

KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ GÖSTERİYOR

Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü’nde, zaman zaman şiddetini artıran kar yağışıyla birlikte yeşil alanlarda beyaz kar örtüsü oluşmaya başladı. Kar yağışı bazı vatandaşlar için kısa süreli zorluklar doğururken, diğerleri bu anları cep telefonlarıyla kaydetmeyi tercih etti. Ayrıca, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Silivri gibi bölgelerde de kar yağışı etkisini sürdürdü.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR YAŞANIYOR

Kentteki önemli turistik merkezlerden biri olan Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkili oldu. Anadolu Yakası’nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde kar yağışı ile karla karışık yağmur görülmeye devam ediyor.

