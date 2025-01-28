İstanbul’da Kırmızı Et Fiyatları Sabitlendi

ET FİYATLARINDA RAMAZAN UYGULAMASI

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), Et ve Süt Kurumu ile bir protokol yaparak üye marketlerde Ramazan ayı boyunca et fiyatlarını sabit tutacağını duyurdu. Bu uygulama, mega kentteki yerel marketlerde son zamanlarda yaşanan fahiş zamların ve spekülasyonların engellenmesi amacıyla gerçekleştiriliyor. Bin 500’den fazla markette kıymanın kilosu 379 lira, kuşbaşı etin kilosu ise 399 lira olarak belirlendi.

FAİZ ARTIRIMINA KARŞI UYGULAMALAR

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere, “Et fiyatlarında Ramazan ayı boyunca sürecek fiyat sabitleme uygulamasına başladık. İstanbul’da üye marketlerimizde fiyatları sabit tutarak vatandaşın uygun fiyata et tüketmesini sağlamak istiyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Uygulamanın temel amacının vatandaşın uygun fiyatlarla et almasını sağlamak olduğunu vurguladı. Güzeldere, “Fırsatçıların ve spekülasyoncuların karşısındayız. Fırsatçılara mahal vermemek, tüketicinin yanında olduğumuzu göstermek için bu uygulamayı gerçekleştiriyoruz” dedi.

KAMUOYUNA AÇIKLAMALAR DEVAM EDİYOR

Güzeldere, belirlenen fiyatlar hakkında daha fazla bilgi de verdi. “Dana kuşbaşı etimizi 399 liradan, kıyma 379 liradan, dana soteyi 459 liradan, dana antrikotu 699 liradan tüketicimize ulaştıracağız. İstanbul’da 30 yerel perakendecinin bin 500’ün üzerindeki marketinde bu fiyatlar geçerli olacak” dedi. Bu uygulama ile hem tüketicinin yanında olmayı hedefliyor hem de fırsatçılara göz açtırmamayı amaçlıyor.